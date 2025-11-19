Герой России Олег Кононенко сравнил космонавтов с Криштиану Роналду

Врио начальника Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина также выразил желание участвовать в проектах с многомилионным охватом для дальнейшей популяризации космонавтики, отметив в качестве примера проект "ТАСС на МКС"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Российские космонавты в качестве примера для современной молодежи находятся на том же уровне, что и профессиональный футболист Криштиану Роналду. Такое мнение выразил в рамках подкаста "Мастерской новых медиа" врио начальника Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос), Герой РФ Олег Кононенко.

"Я думаю, что наши космонавты в своей профессии - это те же Криштиану Роналду", - отметил он, отвечая на вопрос о ролевых моделях для современной молодежи.

Кононенко также выразил желание участвовать в проектах с многомилионным охватом для дальнейшей популяризации космонавтики, отметив в качестве примера проект "ТАСС на МКС", в котором принимал участие во время своего пятого полета на орбиту.

Кононенко является самым опытным из действующих российских космонавтов. С сентября 2023 года по сентябрь 2024 года он выполнял свою пятую миссию, в ходе которой стал первым космонавтом, пробывшим в космосе в сумме 1 000 суток. По возвращении с орбиты его суммарный налет составил почти 1 111 суток. В августе Кононенко заявил, что возобновил тренировки и начал подготовку к новому полету.