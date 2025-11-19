Орбиту МКС подняли на 2,7 км

Коррекцию провели благодаря двигателям пристыкованного к МКС грузового корабля "Прогресс МС-32", отметили в Роскосмосе

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Орбита Международной космической станции (МКС) была скорректирована, чтобы сформировать баллистические условия для прибытия корабля "Союз МС-28" и возвращения на Землю "Союза МС-27". Как сообщили в Роскосмосе, орбиту подняли на 2,7 км.

"2,7 км: проведена коррекция орбиты Международной космической станции", - говорится в сообщении госкорпорации.

Отмечается, что коррекция проведена благодаря двигателям пристыкованного к МКС грузового корабля "Прогресс МС-32" - они включились в 16:04 мск и проработали 847,47 секунды, выдав импульс величиной 1,55 м/с. "Средняя высота орбиты МКС - 419,74 км над поверхностью Земли", - добавили в Роскосмосе.

Сейчас на МКС вахту несут космонавты Роскосмоса Алексей Зубрицкий (спецкор ТАСС), Сергей Рыжиков и Олег Платонов, астронавты НАСА Джонни Ким, Зина Кардман и Майкл Финк, а также астронавт JAXA Кимия Юи.