Госкомиссия одобрила вывоз и установку ракеты с кораблем "Союз МС-28"

Старт пилотируемого корабля намечен на 27 ноября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Государственная комиссия приняла решение о вывозе и установке ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-28", сообщили в Роскосмосе.

"Госкомиссия разрешила вывезти и установить ракету "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союза МС-28" на стартовом комплексе 24 ноября", - говорится в сообщении.

Старт пилотируемого корабля "Союз МС-28" намечен на 27 ноября - он доставит на МКС космонавтов Кудь-Сверчкова и Микаева, а также астронавта Уилльямса. Их дублерами выступают Дубров и Кикина, а также Менон.