Солнечные затмения в любой их фазе не влияют на события в жизни людей

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Солнечные затмения в любой их фазе никак не влияют на события в жизни людей на той или иной территории, где наблюдается астрономическое явление. В этом заверил ТАСС ведущий научный сотрудник института космических исследований РАН, доцент кафедры механики и процессов управления Российского университета дружбы народов Натан Эйсмонт.

"Солнечные затмения, особенно полные, ввиду своей масштабности всегда производят впечатление на людей, которые их наблюдают, но влияния на их жизнь и судьбу никакого не оказывают",- сказал ученый.

Он пояснил, что в древности, конечно же, люди могли объяснять "ночь посреди дня" только какими-то мистическими причинами и пытались увязать такое явление с какими-то уже произошедшими или грядущими бедами. "Современная наука знает про затмения все, и потому с уверенностью можно сказать, что никакого влияния астрономическое явление на происходящие на Земле события или жизнь людей не оказывает", - подчеркнул Эйсмонт.

Между тем, он признал, что так называемое "влияние" может ощущаться лишь на уровне личного восприятия конкретного человека и лежит в плоскости психологии, особенностей характера или мышления. "Вера в то, что затмения несут в себе какие-то дурные предзнаменования - тоже самое, что верить в астрологию, официально признанную лженаукой", - подчеркнул Эйсмонт.

В качестве примера он привел хронологию полных затмений, наблюдавшихся над Москвой, о которых доподлинно известно из исторических источников. "Мы точно знаем только про пять затмений - 1123, 1140, 1415, 1476 и 1887 годов - и нельзя сказать, что в это время происходили какие-то особенные события", - заметил Эйсмонт.

Бывает нечасто

Впрочем, тех, кто верит в зависимость судьбы от астрономических явлений и, прежде всего, москвичей, ученый поспешил успокоить: полные затмения, которые можно наблюдать на широте столицы, случаются крайне редко и вышеприведенная статистика это подтверждает. "Будь город на экваторе, затмения случались бы намного чаще, чем при имеющемся географическом положении, но тоже, конечно, не каждый год", - продолжил Эйсмонт. На широте Москвы, заметил он, присутствует еще и элемент невезения. "Есть точки сильно севернее Москвы, где полное затмение в обозреваемый период случится и даже чаще, чем один раз", - заключил он.