Комета 3I/ATLAS приблизилась к Земле на расстояние менее 300 млн км

Если рассматривать траекторию кометы относительно Солнца, то она уже находится на пути из солнечной системы, отметили ученые

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Межзвездный объект 3I/ATLAS утром 23 ноября приблизился к Земле на расстояние менее 300 млн км и продолжает сокращать его на 2 млн км каждый день. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"В прошедшее воскресенье, около 07:30 по московскому времени, межзвездная "комета-корабль" пересекла психологически значимую границу в 300 миллионов километров от Земли, и в настоящее время продолжает сокращать расстояние до планеты примерно на 2 миллиона км каждые сутки. Сближение объекта с Землей происходит, главным образом, усилиями самой Земли, орбитальное движение которой сейчас направлено почти точно в ту точку на небе, где летит 3I/ATLAS", - говорится в сообщении.

Ученые уточнили, что, если рассматривать траекторию кометы относительно Солнца, то она уже находится на пути из солнечной системы, продолжая при этом сближаться с нашей планетой.

3I/ATLAS является третьим межзвездным небесным телом, открытым астрономами за все время наблюдений. Первым из них был астероид Оумуамуа, открытый осенью 2017 года, а вторым - комета 2I/Borisov, обнаруженная российским астрономом Геннадием Борисовым в августе 2019 года. Существует вероятность, что 3I/ATLAS максимально сблизится с Землей 19 декабря 2025 года, расстояние составит около 269 млн км, после этого два тела начнут расходиться в пространстве. По мнению ученых, комета не представляет угрозы для Земли.