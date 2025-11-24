Сближающуюся с Землей комету 3I/ATLAS не будет видно в бинокли

Космический объект также невозможно будет рассмотреть через любительские телескопы, сообщил старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Межзвездная комета 3I/ATLAS, которая продолжает сближаться с Землей, не будет видна в любительские телескопы и бинокли, поэтому большинство жителей Земли ее не увидят. Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев.

23 ноября расстояние между кометой и Землей сократилось до 300 млн км и продолжает уменьшаться. 19 декабря комета максимально сблизится с нашей планетой - до 269 млн км, после чего они начнут расходиться в пространстве. Объект абсолютно безопасен на Земли.

"Смотреть на небо нет смысла ни сейчас, ни 19 декабря. Комета сейчас находится слишком далеко, чтобы наблюдать ее в любительские телескопы или бинокли. Даже в день максимального сближения ситуация не изменится - увидеть ее можно будет только в очень сильные телескопы, расположенные в научных обсерваториях", - сообщил корреспонденту ТАСС ученый.

3I/ATLAS является третьим межзвездным небесным телом, открытым астрономами за все время наблюдений. Первым из них был астероид Оумуамуа, открытый осенью 2017 года, а вторым - комета 2I/Borisov, обнаруженная российским астрономом Геннадием Борисовым в августе 2019 года.