"Уралкриомаш" рассекретил аванпроекты по советской лунной программе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Предприятие "Уралкриомаш" (входит в концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") рассекретило материалы аванпроектов, связанных с советской программой Н1-Л3 по пилотируемой высадке на Луну. Копии аванпроектов, изображенных в высокой точности акварелью и тушью и датируемых 1971 годом, имеются в распоряжении ТАСС.

Конструкторское бюро Сергея Королева спроектировало для советской лунной миссии сверхтяжелую ракету-носитель Н-1 и корабль Л3. Система электропитания которого основывалась на водородно-кислородном электрохимическом генераторе. Кроме того, рассматривался вариант замены блока "Г" с двигателем НК-19 на керосине и кислороде на водородно-кислородный 11Д56 разработки Алексея Исаева.

Из этого масштабного проекта техзадание на обеспечение оборудования жидкими водородом и кислородом было выдано особому конструкторскому бюро по криогенной технике и наземному стартовому оборудованию (ОКБ-250, ныне "Уралкриомаш").

Система доставки, хранения и заправки жидкими кислородом и водородом особой чистоты включала в себя трубопроводы, проложенные по башне обслуживания, блоки промежуточных емкостей, пристыковочные устройства. В имеющихся в распоряжении ТАСС аванпроектах также описаны станции наполнения жидкими газами, автозаправщики-газификаторы, агрегаты вакуумирования и секция трубопровода.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Уралкриомаша", работа над созданием системы началась в 1966 году. "Сроки были немыслимые, но ОКБ Уралкриомаша с задачей справился - оборудование для хранения и заправки жидких водорода и кислорода особой чистоты для орбитального комплекса ЛЗ было успешно испытано на Байконуре в 1968-1969 годах", - рассказали там.

О судьбе альбома

Оригинал альбома с эскизами по лунному проекту передан на хранение музейному комплексу "Уралвагонзавода" в Нижнем Тагиле. "Для нас это настоящая реликвия начала космической эры, - отметил генеральный директор "Уралкриомаша" Дмитрий Скоропупов. - Эти работы - образец для будущих поколений инженеров, которые создают новое криогенное оборудование для космических пусков. И крайне важно сохранить историческое наследие. По мере рассекречивания будут публиковаться и другие уникальные документы, которые свидетельствует о нашем приоритете в освоении космоса".

"Уралкриомаш" является одним из лидеров среди производителей криогенного оборудования. Предприятие на протяжении многих лет ведет совместную работу с Роскосмосом, создавая наземные комплексы заправочного оборудования, а также специальный подвижной состав (цистерны и вагоны) для российской космической инфраструктуры - в частности, космодрома Восточный.

О сверхтяжелой ракете Н-1

Н-1 - советская ракета-носитель сверхтяжелого класса, работы над которой официально начались в 1960 году. Первоначально планировалось создать ракету к 1966 году, а уже спустя год высадить на поверхность Луны первого советского космонавта. Однако возникло слишком много технических сложностей, поэтому комплекс испытаний будущего носителя удалось завершить лишь в конце 1968 года, а выйти на летные испытания - только в начале 1969 года.

Всего в рамках летных испытаний в 1969-1972 годах было выполнено четыре пуска, каждый из которых закончился неудачей на этапе работы первой ступени. Пятый пуск был намечен на август 1974 года, и ракету продолжали модернизировать. Однако в мае того же года советская лунная программа была закрыта, а все работы над носителем были прекращены.