Китай осуществил особый запуск корабля "Шэньчжоу-22" к своей орбитальной станции

Он отправился на орбиту без тайконавтов

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 25 ноября. /ТАСС/. Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) во вторник осуществила особый запуск космического корабля "Шэньчжоу-22" к орбитальной станции КНР. Прямую трансляцию с места ведет Центральное телевидение Китая.

Старт был осуществлен с космодрома Цзюцюань на севере страны в 12:11 по пекинскому времени (07:11 мск). Обычно каждый раз пилотируемый в ходе запуска корабль серии "Шэньчжоу" теперь отправился на орбиту без тайконавтов. Для этого была использована ракета-носитель CZ-2F/G ("Чанчжэн-2-эф/джи").

31 октября Управление программы пилотируемых космических полетов КНР отправило к орбитальной станции КНР трех человек, использовав пилотируемый корабль миссии "Шэньчжоу-21". Ротация с экипажем, находившемся в околоземном пространстве последние полгода, из-за технической проблемы завершилась с задержкой на 9 дней, к 14 ноября. Команда "Шэньчжоу-20", отработавшая положенный срок, не смогла воспользоваться собственным челноком, который получил повреждения из-за космического мусора, и прибегла к помощи аппарата "Шэньчжоу-21". В итоге у тайконавтов, на текущий момент находящихся на орбите, для возвращения через примерно 6 месяцев на Землю пока нет транспортного средства - им и станет "Шэньчжоу-22".

Z-2F/G - двухступенчатая жидкотопливная ракета высотой примерно 58 метров с диаметром обтекателя 3,6 м. Она способна доставить на низкую околоземную орбиту до 8,6 т полезного груза.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при ротации экипажей). Масса комплекса в виде буквы Т (в обозримом будущем планируется расширение до крестообразной формы), имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 куб. м. В 2022 году орбитальный объект заработал в штатном режиме и приступил к реализации международных проектов.