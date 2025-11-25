К экипажу "Союз МС-28" на Байконур перед пуском приехали семьи

Впереди космонавтов ждет госкомиссия и пресс-конференция, рассказал командир экипажа Сергей Кудь-Сверчков

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 25 ноября. /ТАСС/. Семьи приехали к экипажу пилотируемого корабля "Союз МС-28", старт которого запланирован с Байконура на 27 ноября. Об этом сообщил спецкорреспондент ТАСС на Международной космической станции (МКС) Сергей Кудь-Сверчков.

На корабле к МКС отправятся космонавты Роскосмоса Кудь-Сверчков (командир экипажа и седьмой специальный корреспондент ТАСС на МКС) и его коллега Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уилльямс. Дублирующий экипаж - космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт Анил Менон.

"Еще хорошая новость. К нам приехали семьи, близкие, и с ними мы уже успели встретиться, что тоже очень важно, потому что поддержка близких очень-очень здорово помогает перед стартом", - сказал Кудь-Сверчков.

Впереди космонавтов ждет госкомиссия и пресс-конференция. "Послезавтра рано утром мы отправимся на площадку. Но сначала мы наденем скафандры на 254-й площадке, а затем уедем на стартовый комплекс, где поднимемся на нашу ракету. А совсем рано утром выйдем из гостиницы "Космонавт" под неофициальный гимн космонавтики "Трава у дома", - добавил он.

Планируется, что экипаж проведет на орбите 242 суток и вернется в конце июля 2026 года. Впервые в работу космонавтов на МКС включится нейросеть "Сбера" GigaChat. На восьмимесячную миссию намечено более 40 научных экспериментов, а также два выхода в открытый космос.