Кудь-Сверчков рассказал, что космонавты впервые увидят ракету в день пуска

Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-28" проведет на орбите 242 суток и вернется в конце июля 2026 года

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Кудь-Сверчков/ Роскосмос/ ТАСС

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 25 ноября. /ТАСС/. Основной экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-28", старт которого запланирован с Байконура на 27 ноября, по традиции видит ракету только в день пуска. Об этом сообщил спецкорреспондент ТАСС на Международной космической станции (МКС) Сергей Кудь-Сверчков.

На корабле к МКС отправятся космонавты Роскосмоса Кудь-Сверчков (командир экипажа и седьмой специальный корреспондент ТАСС на МКС) и его коллега Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уилльямс. Дублирующий экипаж - космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт Анил Менон.

"Экипаж космического корабля "Союз МС-28" продолжает подготовку. Мы все так же находимся на 17-й площадке. Уже наша ракета вывезена на старт, вертикализирована, ракета очень красивая. По традиции, вывоз и вертикализацию сопровождали дублеры. Они нам показали прекрасные фотографии. А основной экипаж до старта свою ракету не видит по традиции", - сказал Кудь-Сверчков.

Планируется, что экипаж проведет на орбите 242 суток и вернется в конце июля 2026 года. Впервые в работу космонавтов на МКС включится нейросеть Сбера GigaChat. На восьмимесячную миссию намечено более 40 научных экспериментов, а также два выхода в открытый космос.