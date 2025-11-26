Кудь-Сверчков: космонавты перед пуском находятся в отличном состоянии духа

По словам спецкора ТАСС на МКС, все космонавты сконцентрированы и нацелены на предстоящую работу

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 26 ноября. /ТАСС/. Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-28", который 27 ноября будет запущен на орбиту с космодрома Байконур, находится в отличном состоянии духа. Об этом заявил космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков (спецкор ТАСС на МКС).

"В отличном состоянии духа, прекрасном настроении, спокойны, сконцентрированы, нацелены на предстоящую работу", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС на пресс-конференции.

В основной экипаж, помимо Кудь-Сверчкова, вошел космонавт Роскосмоса Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уилльямс. Их дублерами выступают космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт Анил Менон.

Запуск корабля намечен на 12:28 мск 27 ноября. Планируется, что экипаж проведет на орбите 242 суток и вернется в конце июля 2026 года. Помогать космонавтам в их работе будет нейросеть Сбера GigaChat.