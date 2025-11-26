На МКС отмечают российские и международные праздники

В частности, вскоре отпразднуют День благодарения

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 26 ноября. /ТАСС/. Космонавты на Международной космической станции отмечают и российские, и международные праздники. Об этом заявил космонавт, специальный корреспондент ТАСС на МКС Сергей Кудь-Сверчков.

Старт ракеты носителя "Союз 2.1а" с Байконура запланирован на 12:28 мск 27 ноября. Она отправит в космос экипаж корабля "Союз МС 28" в составе командира Сергея Кудь-Сверчкова, бортинженеров Сергея Микаева и астронавта Кристофера Уилльямса.

"Должен экипаж международный отмечать все праздники: и российские, и праздники наших партнеров", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС.

Уилльямс так же рассказал, как будет отмечать День благодарения.

"Завтра в США День благодарения, и надеюсь, мы вместе его отметим. И моя семья здесь. Мы будем на станции к окончанию праздника, отметим его в космической семье", - добавил он.

Планируется, что экипаж проведет на орбите 242 суток и вернется в конце июля 2026 года. Помогать космонавтам в их работе будет нейросеть Сбера GigaChat.