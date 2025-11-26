Космонавты Роскосмоса рассказали, какие сны видят на МКС

Космонавт Сергей Кудь-Сверчков отметил, что перед полетом он хорошо спит, поэтому ему ничего не снится

Редакция сайта ТАСС

Астронавт NASA Кристофер Уильямс, космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев © Сергей Савостьянов/ ТАСС

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 26 ноября. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса рассказали, какие сны видят на орбите и по возвращении. По их словам, им не снится трава у дома, как поется в гимне космонавтики - песне группы "Земляне".

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-28" и тремя членами экипажа 74-й долговременной экспедиции запланирован с Байконура в 12:28 мск 27 ноября. В основной экипаж вошли космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков (спецкор ТАСС на МКС) и его коллега Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс. Их дублерами выступают космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт Анил Менон.

Как отметил на пресс-конференции космонавт Роскосмоса Кудь-Сверчков (командир экипажа), перед полетом он хорошо спит, поэтому ему ничего не снится. "На орбите у нас не трава у дома, которая снится, а самые обычные сны, подобные тем, которые мы видим в обычной жизни. Мне снится, что я работаю на МКС, выхожу в космос. <...> Перед стартом мы очень хорошо высыпаемся", - рассказал он.

Дубров так же отметил, что то, что он ощущает во время полета не сильно отличается от того, что на Земле. "И, что удивительно, после возвращения я тоже ни разу не видел сны про полет, про космос, про МКС", - добавил он.

Кикина также поделилась своими снами. "Один раз вот в полете [видела] сон. Я тогда очень удивилась, когда на станцию прибыл мой друг, и я просто обомлела. Я была рада увидеть, но у меня все кипело. А что он сделал для того, чтобы здесь оказаться? Мы десять лет ждали. Я была очень удивлена, я запомнила этот сон", - отметила она.

Планируется, что экипаж 74-й долговременной экспедиции проведет на орбите 242 суток и вернется в конце июля 2026 года. Помогать космонавтам в их работе будет нейросеть "Сбера" GigaChat.