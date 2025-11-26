Нейросеть GigaChat на МКС интегрируют в ноутбук

Она будет помогать анализировать заметки и комментарии, которые делают к экспериментам и наблюдениям, сообщил космонавт Сергей Микаев

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 26 ноября. /ТАСС/. Нейросеть Сбера GigaChat, которую планируется запустить на МКС, будет интегрирована в ноутбук, сообщил космонавт Сергей Микаев.

"Это из себя представляет следующее - мы везем лэптоп, он будет являться сервером для работы трех планшетов для каждого члена экипажа и будет интегрирован в российский сегмент. В процессе общих работ на станции при выполнении исследований, наблюдений, технического обслуживания не секрет, что космонавты делают комментарии. И мы все необходимые заметки будем выполнять в виде голосовых комментариев и с помощью GigaChat будем их обрабатывать", - сказал он на пресс-конференции.

Микаев добавил, что космонавты Роскосмоса прошли подготовку к развертыванию нейросети Сбера GigaChat на российском сегменте МКС.

"Мы прошли подготовку к работе и развертыванию искусственного интеллекта на российском сегменте", - сказал он.

GigaChat будет помогать космонавтам анализировать заметки и комментарии, которые они делают к экспериментам и наблюдениям. "Раньше на это уходило очень много времени, потому что все выполнялось вручную, сейчас благодаря разработчикам Сбера мы будем в техническом режиме выполнять эту работу на борту. Мы считаем, что это будет только первым шагом интеграции GigaChat в российский сегмент и для дальнейшего развития", - добавил он.