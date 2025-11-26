Космонавты рассказали о самой необычной традиции перед стартом

Спецкор ТАСС на МКС Сергей Кудь-Сверчков отметил, что в качестве "предстартового ускорения" космонавты получают пинок главы Роскосмоса

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 26 ноября. /ТАСС/. Пинок главы Роскосмоса, который получают космонавты в качестве "предстартового ускорения", поднимаясь на ракету-носитель, является самой необычной традицией в отрасли. Такое мнение высказал космонавт Сергей Кудь-Сверчков (спецкор ТАСС на МКС).

"Традиций очень много, они сопровождают всю карьеру космонавтов. Начиная от поступления в отряд и заканчивая моментами на старте. Самая необычная, на мой взгляд, наверное, это "предстартовое ускорение". Самое первое ускорение мы получаем не от ракеты-носителя, а от главы агентства, когда экипаж поднимается на ракету, отрываясь физически от земли, он получает пинок. Это символизирует самое первое ускорение, что вы должны подняться на ракету и лететь, не возвращаясь обратно на Землю. Эта традиция очень-очень старая, очень давняя, и она все еще существует, и я считаю, что традиции делают нас сильнее", - сказал космонавт.

Старт ракеты носителя "Союз 2.1а" с Байконура запланирован на 12:28 мск 27 ноября. Она отправит в космос экипаж корабля "Союз МС 28" в составе командира Сергея Кудь-Сверчкова, бортинженеров Сергея Микаева и астронавта Кристофера Уильямса.

Планируется, что экипаж проведет на орбите 242 суток и вернется в конце июля 2026 года. Помогать космонавтам в их работе будет нейросеть Сбера GigaChat.