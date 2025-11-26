Космонавт Кудь-Сверчков планирует сфотографировать всю Землю

Старт ракеты носителя "Союз 2.1а" с Байконура запланирован на 12:28 мск 27 ноября

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 26 ноября. /ТАСС/. Космонавт Роскосмоса и спецкорреспондент ТАСС на Международной космической станции (МКС) Сергей Кудь-Сверчков рассказал, что намерен сфотографировать всю Землю.

Старт ракеты носителя "Союз 2.1а" с Байконура запланирован на 12:28 мск 27 ноября. Она отправит в космос экипаж корабля "Союз МС 28" в составе командира Сергея Кудь-Сверчкова, бортинженеров Сергея Микаева и астронавта Кристофера Уильямса.

"Конечно, в свободное время, мы используем ту технику, которая есть у нас на борту, чтобы не просто фотографии сделать, но и передать ту красоту, которая нам доступна с высоты Международной космической станции. Поэтому есть планы сфотографировать всю Землю - не всю, конечно - чтобы поделиться с теми, кому это интересно", - сказал Кудь-Сверчков на предполетной пресс-конференции.

Планируется, что экипаж проведет на орбите 242 суток и вернется в конце июля 2026 года. Помогать космонавтам в их работе будет нейросеть Сбера GigaChat.