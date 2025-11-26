Бортинженер Микаев рассказал, что нужно для того, чтобы стать космонавтом

По его мнению, человеку необходимы упорный труд, большая мотивация и спорт

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 26 ноября. /ТАСС/. Упорный труд над собой, спорт и развитие личности необходимы человеку для того, чтобы стать космонавтом, заявил космонавт, бортинженер Сергей Микаев.

"Чтобы стать космонавтом, нужна большая мотивация, упорный труд над собой в первую очередь. Занятия спортом, какие-то личные увлечения, которые тебя постоянно развивают, [например,] книги. Готовьтесь, дерзайте и рискуйте, тогда у вас все получится", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

Старт ракеты носителя "Союз 2.1а" с Байконура запланирован на 12:28 мск 27 ноября. Она отправит в космос экипаж корабля "Союз МС 28" в составе командира Сергея Кудь-Сверчкова, бортинженеров Сергея Микаева и астронавта Кристофера Уильямса.

Планируется, что экипаж проведет на орбите 242 дня и вернется в конце июля 2026 года. Помогать космонавтам в их работе будет нейросеть Сбера GigaChat.