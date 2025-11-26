Космонавт Микаев до сих пор не осознал, что отправляется на МКС

Старт ракеты носителя "Союз 2.1а" с Байконура запланировали на 27 ноября

Космонавт "Роскосмоса" Сергей Микаев © Сергей Савостьянов/ ТАСС

БАЙКОНУР, 26 ноября. /ТАСС/. Российский космонавт Сергей Микаев, который впервые отправится в космос 27 ноября, заявил, что до сих пор не осознал, что ему предстоит.

"Я все еще не осознаю, потому что пока не понимаю, как оно на самом деле там, - сказал Микаев. - Но думаю, что чем ближе к ракете, тем осознание будет ближе".

Старт ракеты носителя "Союз 2.1а" с Байконура запланирован на 12:28 мск 27 ноября. Она отправит в космос экипаж корабля "Союз МС 28" в составе командира Сергея Кудь-Сверчкова, бортинженеров Сергея Микаева и астронавта Кристофера Уильямса.

Планируется, что экипаж проведет на орбите 242 дня и вернется в конце июля 2026 года. Помогать космонавтам в их работе будет нейросеть Сбера GigaChat.