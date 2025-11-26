Южнокорейская ракета "Нури" вывела в космос все спутники

На борту было 12 кубсатов и 1 спутник среднего размера

СЕУЛ, 26 ноября. /ТАСС/. Все 12 кубсатов и 1 спутник среднего размера на борту южнокорейской ракеты "Нури" отсоединились от космического аппарата. Об этом сообщили в Корейском аэрокосмическом управлении (KASA) в ходе трансляции на YouTube.

На борту "Нури" было 12 кубсатов и 1 спутник среднего размера (CAS500-3), который первым отделился от ракеты-носителя. Однако окончательное официальное подтверждение успеха запуска ожидается позднее.

"Нури" стартовала с космодрома Наро в 19:13 мск (по местному времени - в 01:13 27 ноября). Запуск был перенесен на 18 минут из-за проблемы при проверке сенсоров, но состоялся в пределах объявленного ранее окна (с 00:54 до 01:14).

Целевая орбита для спутников находится на высоте 600 км. Полезный груз на борту весил 960 кг. Это четвертый пуск для "Нури", но первый в ночное время для южнокорейской космической программы. Помимо этого, впервые ведущую роль при производстве и подготовке ракеты играла частная компания, а не государственный исследовательский институт.