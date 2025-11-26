Yonhap: Южная Корея подтвердила успех четвертого запуска ракеты "Нури"

По данным агентства, на борту космического аппарата было 12 кубсатов и 1 спутник среднего размера CAS500-3, который будет изучать полярное сияние и магнитные поля

СЕУЛ, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Республики Корея подтвердили успешность четвертого запуска космической ракеты "Нури". Об этом сообщило агентство Yonhap.

"Уважаемые сотрудники Корейского аэрокосмического управления [KASA], Корейского института аэрокосмических исследований [KARI], представители частного сектора, благодаря вашим исследованиям, опытам и усердному труду четвертый запуск ракеты "Нури" прошел успешно", - заявил вице-премьер и министр науки Пэ Гён Хун. Он указал, что в 01:55 по местному времени (19:55 мск) основной спутник, выведенный на орбиту ракетой "Нури", установил связь с наземной станцией.

На борту космического аппарата было 12 кубсатов и 1 спутник среднего размера CAS500-3, который будет изучать полярное сияние и магнитные поля. Ракета стартовала в 01:13 по местному времени (19:13 мск) с южнокорейского космодрома Наро. Ранее южнокорейские власти указывали, что успешным пуск будет признан в том случае, если все три ступени ракеты сработают и отсоединятся в положенное время без проблем, если спутники будут выведены на заданную орбиту и если будет подтверждено их первичное функционирование.

Это был первый пуск южнокорейской ракеты в ночное время, что связано с миссией спутника CAS500-3. В отличие от предыдущих пусков на этот раз ведущую роль в производстве и подготовке ракеты играла частная компания Hanwha Aerospace, а не государственный институт KARI. За пуск по-прежнему отвечал он. Такое решение было принято в рамках политики по передаче технологий и инициативы по исследованию космического пространства частному сектору.