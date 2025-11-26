Комета 3I/ATLAS сблизится с Юпитером вопреки особенностям ее орбиты

Космический объект еще долго будет находиться внутри солнечной системы

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Комета 3I/ATLAS пролетит на близком расстоянии от Юпитера 16 марта 2026 года. Об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

"Сближение 3I/ATLAS с Юпитером, крупнейшей планетой солнечной системы, которое в последние дни широко обсуждается, по расчетам произойдет 16 марта следующего года около 15 часов по московскому времени. Объект пройдет чуть больше, чем в 53 миллионах км от газового гиганта, что станет последним тесным сближением с какой-либо из планет солнечной системы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что комета еще долго будет находиться внутри солнечной системы. Кроме того, в 2028 году она может пересечь орбиту Нептуна.

По словам специалистов, особенности орбиты кометы 3I/ATLAS не должны были позволить ей пройти на близком расстоянии от внешних планет и пересечь их орбиту.