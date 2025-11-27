Глава Роскосмоса Баканов дал напутствие экипажу "Союз МС-28" перед стартом

Старт ракеты носителя "Союз 2.1а" с Байконура запланирован на 12:28 мск

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов дал напутствие экипажу корабля "Союз МС-28", пожелал успехов и реализовать все навыки, а также призвал полагаться на опыт, передает корреспондент ТАСС.

"Ну что, готовы? Все в отделении, ничего не забыли? Успехов! Выглядите классно! Храни вас Господь, ребят. Все знаете, все умеете. Реализовывайте навыки. Пусть все получится. Мы рядом морально с вами. Алексей, Сергей вас там ждут. Олег ждет. Полагайтесь на опыт, Сергей Вадимович. Всем подскажет, поможет. Кристофер, русский, отличный. Продолжай учить, не забывай, читай нашу литературу. Ну и что? Успехов! Ждем вас! Спасибо большое!" - сказал Баканов

Старт ракеты носителя "Союз 2.1а" с Байконура запланирован на 12:28 мск 27 ноября. Она отправит в космос экипаж корабля "Союз МС 28" в составе командира Сергея Кудь-Сверчкова (спецкор ТАСС на МКС), бортинженеров Сергея Микаева и астронавта Кристофера Уильямса.

Планируется, что экипаж проведет на орбите 242 суток и вернется в конце июля 2026 года. Помогать космонавтам в их работе будет нейросеть "Сбера" GigaChat.

Экипаж 74-й экспедиции присоединится к работающим на МКС россиянам Сергею Рыжикову, Алексею Зубрицкому, Олегу Платонову, американцам Джонатану Киму, Майклу Финку, Зене Кардман и японцу Кимия Юи.