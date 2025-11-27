Баканов пообщался с детьми, чьи рисунки впервые украсили поверхность ракеты

Более 50 детей приехали на Байконур

Редакция сайта ТАСС

Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Баканов © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов пообщался с онкобольными детьми, рисунки которых впервые нанесены на внешнюю поверхность ракеты, передает корреспондент ТАСС.

Впервые в истории ракету украсили рисунками, нарисованными детьми с онкологическими заболеваниями. Свою космическую мечту на ней изобразили дети из 50 городов России и 14 стран мира. Как сообщили в фонде "Юнити", более 50 детей приехали на Байконур, чтобы посмотреть на старт и отправить свою "детскую мечту" в космос.

Дети спели Баканову песню "Надежда - мой компас земной", а также композицию собственного сочинения "Пока не поздно". Также воспитанники фонда и гости космодрома фотографировались с Бакановым и попросили у него автограф.

"Экипажу пожелаем удачи, уверен, они справятся. И вы тоже справитесь. А песню разместим на нашем сайте", - сказал Баканов, обращаясь к детям.

Старт ракеты носителя "Союз 2.1а" с Байконура запланирован на 12:28 мск. Она отправит в космос экипаж корабля "Союз МС 28" в составе командира Сергея Кудь-Сверчкова (спецкорреспондент ТАСС на МКС), бортинженера Сергея Микаева и астронавта Кристофера Уильямса.