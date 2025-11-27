Корабль "Союз МС-28" с международным экипажем успешно вывели на орбиту

Ожидается, что он пристыкуется к модулю "Рассвет" российского сегмента МКС примерно в 15:38 мск

Редакция сайта ТАСС

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 27 ноября. /ТАСС/. Пилотируемый корабль "Союз МС-28", который был запущен с космодрома Байконур в 12:28 мск, успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а", передает корреспондент ТАСС с космодрома.

На корабле на Международную космическую станцию (МКС) отправился экипаж 74-й долговременной экспедиции. В него вошли космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков (командир экипажа, спецкор ТАСС на МКС) и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс.

Полет до МКС пройдет по сверхкороткой двухвитковой схеме сближения - ожидается, что корабль пристыкуется к модулю "Рассвет" российского сегмента станции примерно в 15:38 мск.

Помогать в работе космонавтам будет нейросеть Сбера GigaChat. Планируется, что экипаж проведет на орбите 242 суток и вернется в конце июля 2026 года. На восьмимесячную миссию намечено более 40 научных экспериментов, а также два выхода в открытый космос. Первая внекорабельная деятельность будет направлена на установку аппаратуры "Солнце-Терагерц" для прогнозирования солнечных вспышек. В рамках второго выхода космонавты проведут обслуживание модуля "Заря" и заменят отработавшие свой ресурс элементы. Также в космос отправятся прямые потомки мух-дрозофил, совершивших полет на борту биоспутника "Бион-М" № 2.

Пуск ракеты в том числе приурочен к 25-летию со дня старта первой длительной экспедиции на МКС. На внешнюю поверхность ракеты нанесены соответствующие изображения, а также логотип Сбера, и впервые - рисунки детей с онкозаболеваниями.