Космонавт Зубрицкий с МКС сделал кадры старта ракеты с кораблем "Союз МС-28"

Ракета-носитель "Союз 2.1а" стартовала с Байконура в 12:28 мск

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Зубрицкий/ ТАСС

МКС, 27 ноября. /ТАСС/. Международная космическая станция (МКС) пролетала над Байконуром спустя менее минуты после старта с космодрома ракеты-носителя "Союз 2.1а" с кораблем "Союз МС-28". Спецкору ТАСС на МКС космонавту Роскосмоса Алексею Зубрицкому удалось сделать кадры старта.

"Вот так с борта МКС выглядит старт ракеты-носителя "Союз 2.1а" с космодрома Байконур. Станция пролетает над стартовым столом менее чем через минуту после того, как ракета оторвется от Земли, на высоте 12-15 км можно наблюдать инверсионный след, оставленный ракетой. Поздравляем экипаж с успешным стартом и ожидаем их на борту станции!" - сказал Зубрицкий.

Ракета-носитель "Союз 2.1а" стартовала с Байконура в 12:28 мск. Она отправила на МКС корабль "Союз МС 28" экипаж в составе командира Сергея Кудь-Сверчкова (7-й спецкор ТАСС на МКС), бортинженеров Сергея Микаева и астронавта Кристофера Уильямса. Планируется, что экипаж проведет на орбите 242 суток и вернется в конце июля 2026 года. Экипаж 74-й экспедиции присоединится к работающим на МКС россиянам Сергею Рыжикову, Алексею Зубрицкому, Олегу Платонову, американцам Джонатану Киму, Майклу Финку, Зене Кардман и японцу Кимия Юи.