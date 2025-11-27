Наклон Российской орбитальной станции рекомендовали изменить на 51,6 градуса

Вице-президент РАН Сергей Чернышев отметил, что Роскосмос позднее примет окончательное решение с учетом рекомендаций

Редакция сайта ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. Совет Российской академии наук (РАН) по космосу рекомендовал изменить наклон орбиты Российской орбитальной станции (РОС) с 97 на 51,6 градуса. Об этом сообщил вице-президент РАН Сергей Чернышев.

"Во вторник у нас состоялось заседание научного совета РАН по космосу, на котором присутствовали руководитель госкорпорации "Роскосмос", многие из руководства Роскосмоса, естественно, наши ведущие ученые. <…> Всестороннее рассмотрение закончилось тем, что мы одобрили проект изменения орбиты с полярной на наклонение 51,6 градуса", - отметил он на площадке сессии V Конгресса молодых ученых.

Госкорпорация "Роскосмос" позднее примет окончательное решение с учетом рекомендаций, добавил Чернышев. Контракты, технические задания будут также скорректированы для того, чтобы, не выбиваясь из графика, осуществить заданный проект.

Сейчас в РФ идут работы над перспективной Российской орбитальной станцией. Долгое время озвучивались планы запустить РОС на полярную орбиту с наклоном около 97 градусов. Это позволило бы наблюдать с борта всю территорию РФ и стратегически важный Севморпуть, но вместе с тем принесло бы новые риски, связанные с радиацией и другими факторами.

V Конгресс молодых ученых в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. В этом году в нем примут участие более 7 тысяч человек из России и еще примерно 70 стран мира.

Оператор Десятилетия науки и технологий - АНО "Национальные приоритеты".

ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.