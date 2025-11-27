Космонавт Платонов снял с орбиты старт корабля "Союз МС-28"

Прибытие корабля на станцию ожидается в 15:38 мск

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Российский космонавт Олег Платонов снял с орбиты старт корабля "Союз МС-28". Соответствующую фотографию опубликовал Роскосмос.

"Космонавты на МКС ждут прибытия коллег. Корабль "Союз МС-28" запущен с космодрома Байконур в 12:28 мск - космонавт Олег Платонов снял старт с орбиты", - говорится в сообщении.

Прибытие корабля на станцию ожидается в 15:38 мск.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-28" и тремя членами экипажа 74-й долговременной экспедиции МКС успешно стартовала с площадки номер 31 ("Восток") космодрома Байконур в 12:28.

На борту корабля находятся космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков (командир экипажа, спецкор ТАСС на МКС) и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уилльямс.