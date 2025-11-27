Корабль "Союз МС-28" пристыковался к МКС

МКС, 27 ноября. /ТАСС/. Пилотируемый корабль "Союз МС-28", который был запущен с космодрома Байконур, пристыковался к модулю "Рассвет" российского сегмента Международной космической станции (МКС), следует из трансляции Роскосмоса.

"Сегодня в 15:34 мск пилотируемый корабль "Союз МС-28" в автоматическом режиме причалил к модулю "Рассвет", - сказали в Роскосмосе.

На корабле на МКС прибыл экипаж 74-й долговременной экспедиции МКС. В него вошли космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков (командир экипажа, седьмой спецкор ТАСС на МКС) и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс.

Также в космос отправились прямые потомки мух-дрозофил, совершивших полет на борту биоспутника "Бион-М" № 2. Впервые космонавтам в работе с отчетами будет помогать нейросеть Сбера GigaChat.

Планируется, что экипаж проведет на орбите 242 суток и вернется в конце июля 2026 года. На восьмимесячную миссию намечено более 40 научных экспериментов, а также два выхода в открытый космос. Первая внекорабельная деятельность будет направлена на установку аппаратуры "Солнце-Терагерц" для прогнозирования солнечных вспышек. В рамках второго выхода космонавты проведут обслуживание модуля "Заря" и заменят отработавшие свой ресурс элементы.