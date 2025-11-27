Баканов назвал Роскосмос и NASA надежными партнерами

Глава госкорпорации добавил, что она "ни разу за последнее время не подвел коллег из США"

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов © Григорий Сысоев/ POOL/ ТАСС

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 27 ноября. /ТАСС/. Роскосмос и NASA, которые выполняют перекрестные полеты на Международную космическую станцию (МКС), являются надежными партнерами, ведут полодотворную работу. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что у нас, несмотря ни на какие разногласия, между Роскосмосом и NASA очень плодотворная работа. Обе стороны являются надежными партнерами", - сказал он на пресс-конференции после пуска и стыковки корабля "Союз МС-28" к МКС.

Он добавил, что Роскосмос "ни разу за последнее время не подвел коллег из США". "Всегда в тесной связке работали, ровно так же, как мы отработали сегодня, когда в смешанном составе Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Кристофер Уильямс были доставлены на борт Международной космической станции", - добавил Баканов.

Роскосмос и NASA осуществляют перекрестные полеты по программе МКС. Так, некоторые американские астронавты летают на МКС на кораблях "Союз", а некоторые космонавты РФ - на американских кораблях Crew Dragon. В январе сообщалось о продлении программы перекрестных полетов к МКС до 2026 года включительно.