NASA: ведется работа по продлению программы перекрестных полетов на МКС

Заместитель администратора агентства по реализации космических программ Кен Бауэрсокс поблагодарил главу Роскосмоса Дмитрия Баканова и команду за прекрасный пуск корабля "Союз МС-28"

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 27 ноября. /ТАСС/. США и Россия ведут работу по продолжению между США и РФ программы перекрестных полетов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом заявил заместитель администратора NASA по реализации космических программ Кен Бауэрсокс.

"В настоящий момент ведется работа по дополнению номер 4 для того, чтобы мы могли продолжать выполнять перекрестные полеты, и планируем и в дальнейшем продолжать обсуждение данного вопроса, поскольку это очень важно в рамках работы МКС", - сказал он на пресс-конференции после пуска и стыковки корабля "Союз МС-28" к МКС.

Также он поблагодарил главу Роскосмоса Дмитрия Баканова и команду за прекрасный пуск. "Мы всегда чувствуем, что мы здесь на месте во время пуска на Байконуре. Последние 25 лет мы всегда имеем на МКС присутствие как со стороны США, так и со стороны России. Это еще раз показывает ту близкую работу, которую мы ведем вместе на низкой околоземной орбите. И перекрестные полеты, которые вовлекают в себя членов экипажа не только из России и США, но и из других стран, позволяют нам постоянно продолжать работу на МКС", - отметил он.

Роскосмос и NASA осуществляют перекрестные полеты по программе МКС. Так, некоторые американские астронавты летают на МКС на кораблях "Союз", а некоторые космонавты РФ - на американских кораблях Crew Dragon. В январе сообщалось о продлении программы перекрестных полетов к МКС до 2026 года включительно.