Международный экипаж корабля "Союз МС-28" перешел на МКС

Планируется, что экипаж проведет на орбите 242 суток и вернется в конце июля 2026 года

Редакция сайта ТАСС

© Роскосмос/ ТАСС

МКС, 27 ноября. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков (спецкор ТАСС на МКС), Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уильямс перешли с корабля "Союз МС-28" на борт Международной космической станции (МКС), сообщили в Роскосмосе.

"Люки открыты! Экипаж встречает Сергея Кудь-Сверчкова, Сергея Микаева и Кристофера Уильямса", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.

На станции их встретили космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий (спецкор ТАСС на МКС) и Олег Платонов, астронавты NASA Зена Кардман, Майкл Финк, Джонни Ким и японец Кимия Юи.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-28" стартовала с космодрома Байконур в четверг в 12:28 мск. Корабль причалил к модулю "Рассвет" в 15:38 мск.

Планируется, что экипаж проведет на орбите 242 суток и вернется в конце июля 2026 года. На восьмимесячную миссию намечено более 40 научных экспериментов, а также два выхода в открытый космос. Первая внекорабельная деятельность будет направлена на установку аппаратуры "Солнце-Терагерц" для прогнозирования солнечных вспышек. В рамках второго выхода космонавты проведут обслуживание модуля "Заря" и заменят отработавшие свой ресурс элементы.

Также в космос отправились прямые потомки мух-дрозофил, совершивших полет на борту биоспутника "Бион-М" № 2. И впервые космонавтам в работе с отчетами будет помогать нейросеть Сбера GigaChat.