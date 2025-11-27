Космонавт Зубрицкий рассказал о состоянии экипажа МКС-74

Переход прошел в штатном режиме, участники экспедиции чувствуют себя хорошо

МКС, 27 ноября. /ТАСС/. Самочувствие участников 74-й долговременной экспедиции (МКС-74) космонавтов Роскосмоса Сергея Кудь-Сверчкова, Сергея Микаева и астронавта НАСА Кристофера Уильямса хорошее, их переход с "Союза МС-28" на Международную космическую станцию (МКС) прошел в штатном режиме. Об этом сказал спецкор ТАСС на МКС космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий, показав кадры встречи.

"Встретили на борту станции наших коллег - участников 74-й долговременной экспедиции. Переход космонавтов с "Союза МС-28" на МКС прошел в штатном режиме, ребята чувствуют себя хорошо", - сказал он.

Ракета носитель "Союз 2.1а" стартовала с Байконура в четверг в 12:28 мск с кораблем "Союз МС-28", который доставил на МКС экипаж МКС-74 в составе командира Кудь-Сверчкова (7-го спецкора ТАСС на МКС), бортинженера Микаева и астронавта NASA Уильямса. Планируется, что космонавты проведут на орбите 242 дня и вернутся в конце июля 2026 года. Экипаж 74-й экспедиции присоединится к работающим на МКС россиянам Сергею Рыжикову, Алексею Зубрицкому, Олегу Платонову, американцам Джонатану Киму, Майклу Финку, Зене Кардман и японцу Кимия Юи.