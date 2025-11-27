У кометы 3I/ATLAS сохраняется редкий пылевой антихвост

Вероятно, он является постоянным признаком небесного тела, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Редкий пылевой антихвост у кометы 3I/ATLAS сохраняется и, вероятно, является постоянным признаком небесного тела. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"По мере удаления 3I/ATLAS от Солнца, как и ожидалось, начинают поступать все более качественные фотографии объекта, позволяющие разглядеть некоторые ранее скрытые (или отсутствовавшие) детали. Наиболее замечательной из них, безусловно, является антихвост, ориентированный противоположно основному обычному хвосту, - говорится в Telegram-канале лаборатории. - Судя по всему, он присутствовал у объекта с самого начала, сразу после его обнаружения, в том числе до его прохождения за Солнцем, и является длительно существующим, а, возможно, и постоянным признаком тела".

Ученые пояснили, что антихвосты появляются за счет движения кометы по орбите. Обычно такой пылевой след почти неразличим, но если Земля пролетает через плоскость орбиты кометы, то на несколько дней хвост становится виден. Однако подобное объяснение не подходит объекту 3I/ATLAS: хвост наблюдается уже дольше.

"Отложив в сторону конспирологические теории и оставив это профессионалам, скажем, что наука все же имеет скучное естественное объяснение этого феномена, который (справедливости ради - очень редко), но все же уже наблюдался у тел, признанных простыми кометами, а не инопланетными кораблями", - рассказали в лаборатории, объяснив, что помимо мелкой пыли на обращенной к звезде стороне может происходить медленное высвобождение и накопление крупной пыли. Она и остается на обращенной к Солнцу стороне, формируя антихвост, который сохраняется дольше нескольких дней.

3I/ATLAS является третьим межзвездным небесным телом, открытым астрономами за все время наблюдений. Первым из них был астероид Оумуамуа, открытый осенью 2017 года, а вторым - комета 2I/Borisov, обнаруженная российским астрономом Геннадием Борисовым в августе 2019 года.

В воскресенье расстояние между кометой и Землей сократилось до 300 млн км и продолжает уменьшаться. 19 декабря комета максимально сблизится с нашей планетой - до 269 млн км, после чего они начнут расходиться в пространстве. Объект абсолютно безопасен на Земли.