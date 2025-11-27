Ракета космического назначения стартовала в штатном режиме

Самочувствие экипажа хорошее

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 27 ноября. /ТАСС/. Повреждение части элементов стартового стола выявлено после осмотра места старта ракеты, ведется оценка состояния комплекса. Как сообщили в Роскосмосе, в ближайшее время повреждения будут устранены.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-28" и тремя членами экипажа состоялся в 12:28 мск 27 ноября. Как уточнили в госкорпорации, ракета стартовала в штатном режиме, без замечаний. Корабль успешно пристыковался к МКС, экипаж находится на борту, самочувствие хорошее.

"Был произведен осмотр места старта, как это происходит каждый раз после выведения ракеты. Выявлено повреждение ряда элементов стартового стола. После пуска могут появляться повреждения, поэтому в мировой практике обязателен подобный осмотр. Сейчас ведется оценка состояния стартового комплекса", - сказали там.

В Роскосмосе уточнили, что "для восстановления есть все необходимые резервные элементы, и в ближайшее время повреждения будут устранены".

На корабле на МКС прибыл экипаж 74-й долговременной экспедиции МКС. В него вошли космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков (командир экипажа, седьмой спецкор ТАСС на МКС) и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс.