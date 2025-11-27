Зубрицкий: космонавты РФ приготовили торт для экипажа "Союза МС-28"

Прибывшая экспедиция в составе Сергея Кудь-Сверчкова, Сергея Микаева и астронавта NASA Кристофера Уильямса проведет на орбите 242 дня

МКС, 27 ноября. /ТАСС/. Космонавты российского сегмента Международной космической станции (МКС) приготовили торт по случаю прилета на станцию своих коллег, космонавтов Роскосмоса Сергея Кудь-Сверчкова, Сергея Микаева и астронавта NASA Кристофера Уильямса. Об этом рассказал спецкор ТАСС на МКС космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий.

"С нетерпением ждали прибытия участников 74-й экспедиции на "Союзе МС-28", приготовили им праздничный торт", - сказал он.

Пилотируемый корабль "Союз МС 28" 27 ноября доставил на МКС экипаж МКС-74. В состав 74-й длительной экспедиции входят командир Сергей Кудь-Сверчков (спецкор ТАСС на МКС), бортинженер Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уильямс. Планируется, что экипаж проведет на орбите 242 дня и вернется в конце июля 2026 года.

На восьмимесячную миссию намечено более 40 научных экспериментов, а также два выхода в открытый космос. Первая внекорабельная деятельность будет направлена на установку аппаратуры "Солнце-Терагерц" для прогнозирования солнечных вспышек. В рамках второго выхода космонавты проведут обслуживание модуля "Заря" и заменят отработавшие свой ресурс элементы.