ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Стрельба у Белого дома
ТАСС Медиа
ГлавнаяКосмос

Замглавы NASA: США и Россия пока не планируют повторно использовать модули МКС

Кен Бауэрсокс отметил, что на данный момент соответствующих официальных планов между Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства и Роскосмосом нет
Редакция сайта ТАСС
07:07

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 28 ноября. /ТАСС/. Эксплуатация модулей Международной космической станции (МКС) после ее свода с орбиты не входит в официальные планы NASA и Роскосмоса. Об этом заявил заместитель администратора NASA по реализации космических программ Кен Бауэрсокс.

"На данный момент у нас нет официальных планов по повторному использованию каких-либо из модулей [МКС]", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондентов российских информационных агентств.

Замглавы NASA уточнил, что начало работ по своду МКС с орбиты намечено приблизительно на 2028 год, они должны занять от 2 до 2,5 лет. Тем не менее, отметил Бауэрсокс, это лишь официальные планы, инженеры NASA рассматривают новые варианты программы в отношении МКС, о ее изменениях будет сообщаться в прессе.

МКС находится на орбите с 20 ноября 1998 года. Масса станции составляет около 435 тонн, а с пристыкованными кораблями может достигать 470 тонн. Участниками этого проекта являются Россия, Канада, США, Япония и 10 государств - членов Европейского космического агентства (Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швеция, Швейцария). 12 апреля 2025 года стало известно, что правительство России продлило работу на МКС до 2028 года. 

СШАРоссия