Эксперт Котов: пилотируемая программа к МКС после аварии не потеряна

Площадка подлежит восстановлению, подчеркнул член общественного совета Роскосмоса

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Роскосмос продолжает работы по восстановлению пусковой площадки на Байконуре, речи о потере пилотируемой программы к Международной космической станции не идет. Об этом сообщил член общественного совета госкорпорации, научный журналист Михаил Котов.

"Со вчерашнего дня в прозападных пабликах и телеграм-каналах разгоняют фейковую информацию о прекращении в России пилотируемой программы в связи с аварией на Байконуре. Вокруг ситуации скопилось немало мифов. Первое: после старта ракеты "Союз-2.1а" реактивной струей выхлопных газов был повреждена кабина обслуживания пусковой площадки. Причины произошедшего выясняют. Второе: 31-я площадка очень важна для полетов к Международной космической станции, но ни о какой потере пилотируемой программы речи не идет. Это нагнетание ситуации, которое выгодно вполне понятно кому", - сказал Котов.

Он добавил, что площадка подлежит восстановлению, работа уже ведется и Роскосмос располагает достаточным количеством комплектующих.