Первые разведывательные спутники Польши запустили на орбиту

Запуск неоднократно переносился по различным причинам

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Первые польские спутники разведывательного назначения запущены на околоземную орбиту с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния. Об этом сообщило агентство PAP.

По его данным, ракета Falcon-9 компании SpaceX стартовала в 10:44 по местному времени (21:44 мск). Как отмечает агентство, среди более чем 100 наноспутников на борту находились пять польских разведывательных аппаратов: один MicroSAR, три PIAST и один SatRev.

Отмечается, что запуск неоднократно переносился по различным причинам. До настоящего времени у Польши не было ни одного военного спутника.