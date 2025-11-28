Первые разведывательные спутники Польши запустили на орбиту
Редакция сайта ТАСС
20:42
МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Первые польские спутники разведывательного назначения запущены на околоземную орбиту с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния. Об этом сообщило агентство PAP.
По его данным, ракета Falcon-9 компании SpaceX стартовала в 10:44 по местному времени (21:44 мск). Как отмечает агентство, среди более чем 100 наноспутников на борту находились пять польских разведывательных аппаратов: один MicroSAR, три PIAST и один SatRev.
Отмечается, что запуск неоднократно переносился по различным причинам. До настоящего времени у Польши не было ни одного военного спутника.