Баканов пожелал спецкору ТАСС Кудь-Сверчкову хорошей работы на МКС

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-28" и тремя членами экипажа состоялся в 12:28 мск 27 ноября

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов пожелал седьмому спецкору ТАСС на Международной космической станции (МКС) космонавту Сергею Кудь-Сверчкову успехов и хорошей работы.

"Помимо того, что Сергей Владимирович наш космонавт, герой России, корреспондент ТАСС, он еще классный парень. Я от всей души ему желаю хорошо поработать в Международной космической станции, выполнить всю программу экспериментов и возвращаться к нам и к своей семье домой. Мы очень его ждем. Сергей, успехов", - отметил Баканов.

В начале ноября исполняющий обязанности начальника Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос), командир отряда космонавтов, Герой России Олег Кононенко вручил удостоверение специального корреспондента ТАСС космонавту Кудь-Сверчкову.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-28" и тремя членами экипажа состоялся в 12:28 мск 27 ноября. В состав 74-й долговременной экспедиции МКС помимо командира экипажа Кудь-Сверчкова вошли космонавт Роскосмоса Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс.

В 2021 году ТАСС и госкорпорация "Роскосмос" подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин, вторым - Олег Артемьев, третьим - Дмитрий Петелин, четвертым - Олег Кононенко, а пятым - Иван Вагнер. С апреля в орбитальном корпункте работает Алексей Зубрицкий.

Эксклюзивный текстовый фото- и видеоконтент спецкоров ТАСС на орбите размещается в открытом доступе. Для проекта создан специальный раздел на сайте агентства. Материалы космических спецкоров выходят также на страницах ТАСС в соцсетях.