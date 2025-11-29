Излучаемые кометой 3I/Atlas сигналы подтверждают ее естественное происхождение

Радиотелескопы зафиксировали в дециметровом диапазоне излучаемый кометой сигнал на частотах 1665-1667 мегагерц, заявил ведущий научный сотрудник института космических исследований РАН Натан Эйсмонт

Редакция сайта ТАСС

Комета 3I/ATLAS © International Gemini Observatory/ NOIRLab/ NSF/ AURA/ Shadow the Scientist Image Processing: J. Miller & M. Rodriguez (International Gemini Observatory/ NSF NOIRLab), T.A. Rector (University of Alaska Anchorage/ NSF NOIRLab), M. Zamani (NSF NOIRLab)

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Излучаемые кометой 3I/Atlas радиосигналы подтверждают ее естественное происхождение и ставят точку в дискуссиях о характере ее появления. Об этом сообщил ТАСС ведущий научный сотрудник института космических исследований РАН, доцент кафедры механики и процессов управления Российского университета дружбы народов Натан Эйсмонт.

"Действительно, радиотелескопы зафиксировали в дециметровом диапазоне излучаемый кометой сигнал на частотах 1665-1667 мегагерц, что как раз характерно именно для областей звездообразования и комет", - сказал Эйсмонт. По его словам, подобное радиоизлучение связано с распадом молекул воды под воздействием солнечного света. "И это лучшее доказательство того, что комета 3I/Atlas имеет естественное происхождение", - заметил ученый. В настоящее время, по его словам, астрономы всего мира продолжают следить за объектом и, возможно, получат новые радиосигналы в установленном частотном спектре.

Ранее сообщалось, что комета 3I/ATLAS стала третьим межзвездным небесным телом, открытым астрономами за все время наблюдений. В настоящее время она продолжает сближаться с Землей, однако не будет видна на небе как невооруженным взглядом, так и в любительские телескопы и бинокли. Наблюдать 3I/ATLAS возможно только в мощные телескопы научных обсерваторий.

Как ожидается, 19 декабря комета максимально сблизится с Землей - до 269 млн км, после чего они начнут расходиться в пространстве. Для планеты 3I/ATLAS абсолютно безопасна.