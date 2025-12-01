На Crew Dragon вместо Артемьева полетит Федяев

О причинах замены космонавта не уточняется

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Российский космонавт Андрей Федяев назначен в экипаж миссии Crew-12, старт которой намечен на первую половину 2026 года вместо ранее назначенного Олега Артемьева. Это следует из данных на сайте Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос).

В феврале сообщалось, что космонавты Олег Платонов и Олег Артемьев назначены в экипажи миссий Crew-11 и Crew-12. О причинах замены космонавта не уточняется.

В январе стало известно о продлении программы перекрестных полетов к МКС. Роскосмос и NASA осуществляют перекрестные полеты по программе МКС. Так, некоторые американские астронавты летают на МКС на российских "Союзах", а космонавты РФ - на американских кораблях Crew Dragon.

Федяев - Герой Российской Федерации. Родился 26 февраля 1981 года в Серове Свердловской области. Учился в Краснодарском военном авиационном институте по специальности "Эксплуатация воздушного транспорта и управление воздушным движением", инженер-пилот. В 2014 году по решению Межведомственной квалификационной комиссии получил квалификацию "космонавт-испытатель". Затем проходил подготовку в составе группы специализации по программе МКС.

14 июля 2022 года между Госкорпорацией "Роскосмос" и NASA было подписано соглашение в отношении полетов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях, в соответствии с которым Федяев был включен в экипаж Crew-6 корабля Crew Dragon компании SpaceX.

2 марта 2023 года Федяев отправился к МКС на пилотируемом корабле Crew Dragon в качестве специалиста миссии Crew-6 и бортинженера МКС-69. 4 сентября американский корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-6 приводнился возле побережья штата Флорида (США). После 186-суточной экспедиции на МКС вместе с космонавтом Роскосмоса Андреем Федяевым на Землю возвратились астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург и астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.