Суперлуние, метеорный поток и четыре спутника Юпитера можно будет увидеть в декабре

Максимально возможная освещенность ночного пейзажа от естественного спутника Земли будет усилена выпавшим снегом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Жители Земли в ночь с 4 на 5 декабря смогут увидеть третье в 2025 году суперлуние, в этот раз Луна поднимется максимально высоко над горизонтом. Кроме того, в этом месяце ожидаются второй по интенсивности метеорный поток года - Геминиды, будут видны одни из самых тонких колец Сатурна на ближайшие 14 лет и четыре крупнейших спутника Юпитера, а также другие астрономические явления, рассказал ТАСС инженер учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев.

"В ночь с 4 на 5 декабря произойдет наиболее эффектное в этом году суперлуние. Расстояние между Землей и Луной составит менее 360 тыс. км. Декабрьское суперлуние будет характеризоваться наиболее высокой Луной над горизонтом. Максимально возможная освещенность ночного пейзажа от естественного спутника Земли будет усилена выпавшим снегом", - рассказал Санакоев.

По его словам, вечером 1 декабря в южной части неба на высоте не более 30 градусов жители Земли смогут заметить светящийся объект, сравнимый по блеску с самыми яркими звездами - планету Сатурн. По мере движения планеты по орбите, с Земли будет заметно постепенное раскрытие колец, можно будет увидеть одни из самых тонких колец Сатурна на ближайшие 14 лет. "При наличии оптического инструмента с диаметром объектива от 100 мм можно заметить, как 8 и 24 декабря к диску Сатурна приблизится его крупнейший спутник - Титан. Для наблюдения непосредственного прохождения Титана по диску Сатурна потребуется более крупный инструмент и идеальные условия наблюдения, спокойная атмосфера", - добавил ученый.

По вечерам в северо-западной части неба можно будет увидеть яркий светящийся объект - планету Юпитер. В простейшие оптические инструменты можно будет заметить четыре крупнейших спутника планеты: Ио, Европу, Ганимед и Каллисто. 7 декабря спутники выстроятся в ряд в последовательности, характеризующей их удаленность от планеты, отмечает Санакоев.

В ночь с 13 на 14 декабря земляне смогут увидеть второй по интенсивности метеорный поток года - Геминиды. Ожидаемое зенитное число - от 100 до 150 метеоров в час - такая интенсивность позволит увидеть до 10-15 метеоров в час за чертой городов. В небе на долю секунды будут появляться светящиеся треки от сгораемых метеорных частиц длиной от нескольких градусов до десятков угловых градусов.