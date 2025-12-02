В РФ планируют создать мобильный комплекс наблюдения за космическими объектами

Предполагается, что передвижную версию комплекса сделают в 2026 году, отметил замдиректора по науке, заведующий лабораторией НИИ МВС Южного федерального университета Анатолий Каляев

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Передвижную версию уникального программно-аппаратного комплекса наблюдения за космическими объектами с Земли, который позволит изучать изменение параметров атмосферы в зависимости от местоположения, планируют создать в России к 2026 году. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора по науке, заведующий лабораторией НИИ МВС Южного федерального университета Анатолий Каляев.

В настоящее время создан программно-аппаратный комплекс автоматизированного управления наведением, который позволяет наблюдать за космическими объектами и в реальном времени получать их качественные изображения. Это позволяет проводить анализ пространственных и временных параметров атмосферной турбулентности.

"Сейчас мы с коллегами планируем сделать передвижной пункт измерения, потому что сегодня мы [работаем] с 16-дюймовым телескопом, он достаточно большой, и его, естественно, с собой не повозишь. В настоящее время мы планируем сделать максимально малогабаритную версию комплекса с низким энергопотреблением, мобильный вариант для 8-дюймового телескопа, который можно погрузить в машину, чтобы оценить, как меняются параметры атмосферы в зависимости от местоположения", - сказал он.

Каляев уточнил, что передвижную версию планируется сделать уже в 2026 году.