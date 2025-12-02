На Солнце сформировалась вторая по площади за последние 10 лет группа пятен

Однако солнечная активность пока остается на низком уровне

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Площадь группы солнечных пятен 4294 достигла 1450 единиц и стала второй по размерам за последние 10 лет. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Ранее в области 4294 были зарегистрированы сильные вспышки.

"Для центральной группы комплекса с номером 4294 сегодня с утра была измерена площадь 1450 единиц, что уже сейчас делает ее второй по размеру индивидуальной группой, наблюдавшейся на Солнце с 2015 года включительно. Более крупная активная область, с номером 3664, наблюдалась за этот период времени лишь однажды, в мае 2024 года. Именно она стала тогда причиной самой сильной за 20 лет магнитной бури", - говорится в сообщении.

На Солнце наблюдается "гигантский комплекс солнечных пятен", состоящий из трех групп - 4294, 4296 и 4298.

"Суммарная площадь комплекса, который, несмотря на его искусственное разбиение в каталоге на 3 номера, представляет с физической точки зрения единую структуру, превысила сегодня утром 2000 единиц и составила 2200 единиц. Это уже приближается к рекордным значениям, лишь считанное число раз наблюдавшихся в XXI веке", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что несмотря на это, солнечная активность пока остается на низком уровне.