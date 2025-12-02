Эксперт Котов: ESA не имеет единой стратегии развития космоса

По словам члена общественного совета госкорпорации "Роскосмос", несмотря на достаточно крупные вложения Европейского союза в космическую отрасль - 26 ноября ESA запросило у своих стран-участниц €22 млрд на ближайшие три года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Евросоюз не обладает космическим суверенитетом, у Европейского космического агентства (ESA) нет единой стратегии развития космической деятельности. Об этом в колонке для ТАСС написал член общественного совета госкорпорации "Роскосмос", научный журналист Михаил Котов.

Читайте также

Космическая бездна: эффективны ли звездные программы европейцев

"Европа вместо единого консолидированного бюджета растаскивает финансы на несколько отдельных кучек. Самым значительным итогом этого становятся в основном межпланетные проекты. За последние годы из наиболее значимых - это Bepi Colombo (по исследованию Меркурия) и (долгострой) орбитальный телескоп Джеймса Вебба, созданный совместно с НАСА. При этом очевидно полное отсутствие единой стратегии развития, то есть средств выведения, космических аппаратов, пилотируемых программ", - считает Котов.

По его словам, несмотря на достаточно крупные вложения Европейского союза в космическую отрасль - 26 ноября ESA запросило у своих стран-участниц €22 млрд на ближайшие три года, - агентство не располагает самостоятельной пилотируемой программой. ESA на данный момент не имеет ракет из-за прекращения Россией поставок "Союзов", а также из-за высокой аварийности ракет Vega и недостаточной степени апробации Arian 6. В этой связи, отметил аналитик, Европа запускает большинство своих миссий на аппаратах SpaceX, переплачивая за такую услугу США как минимум 30% рыночной цены.