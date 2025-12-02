Reuters: кандидат на пост главы NASA рассчитывает, что США опередят КНР на Луне

Джаред Айзекман надеется на увеличение инвестиций в разработку ядерных двигателей с прицелом на "будущие миссии к Марсу и за его пределы", отметило агентство

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Вновь выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на пост руководителя Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) миллиардер Джаред Айзекман рассчитывает, что США опередят Китай в лунной гонке. Как информирует агентство Reuters, такая позиция изложена в речи Айзекмана, подготовленной к слушаниям в комитете Сената Конгресса США по коммерции, науке и транспорту.

"Америка вернется на Луну раньше нашего крупного соперника, и мы установим там постоянное присутствие, чтобы понять и реализовать ценность [присутствия] на лунной поверхности с точки зрения науки, экономики и национальной безопасности", - приводит агентство слова Айзекмана. Кандидат на пост главы NASA подчеркнул, что рассчитывает на увеличение инвестиций в разработку ядерных двигателей с прицелом на "будущие миссии к Марсу и за его пределы".

Трамп ранее в 2025 году уже выдвигал Айзекмана кандидатом на пост главы NASA. 30 апреля комитет Сената Конгресса США по коммерции, науке и транспорту рекомендовал утвердить Айзекмана на упомянутую должность. Ожидалось, что итоговое голосование по вопросу о его назначении пройдет в Сенате в июне. Однако 31 мая американский лидер заявил об отзыве кандидатуры Айзекмана и намерении назвать нового претендента на упомянутый пост. Американские СМИ называли Айзекмана ставленником Маска.

В сентябре газета The New York Times выступила с оценкой, согласно которой США могут проиграть КНР в лунной гонке и не успеть высадиться на Луну в 2027 году, как планирует Вашингтон. Причины возможной неудачи кроются в срыве намеченных сроков компанией американского предпринимателя Илона Маска SpaceX.

Министр транспорта, исполняющий обязанности директора NASA Шон Даффи заявил газете, что он по-прежнему поддерживает участие SpaceX в американской лунной программе. Реакция же главы SpaceX Илона Маска оказалась резкой. "The New York Times не годится даже на то, чтобы застилать ею клетку с попугаями, не то что читать", - прокомментировал он материал газеты в X.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, состоящей из трех этапов. Первый из них (Artemis I) предусматривал беспилотный полет корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Полет состоялся 16 ноября - 11 декабря 2022 года. Второй этап (Artemis II), предполагающий облет корабля с экипажем на борту вокруг естественного спутника Земли, запланирован не позднее апреля 2026 года. На третьем этапе (Artemis III) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну. В июне Даффи заявлял, что высадка на Луну может состояться в ближайшие три с половиной года, хотя ранее NASA называло ориентировочным сроком середину 2027 года.