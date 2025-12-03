Баканов анонсировал масштабное сотрудничество с Индией в сфере космоса

Глава Роскосмоса заявил, что по этому вопросу можно ждать "хороших новостей" 5 декабря

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Россия и Индия намерены развернуть масштабное сотрудничество в сфере космоса. Об этом "Известиям" рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

"Я думаю, что мы буквально послезавтра порадуем наших граждан хорошими новостями о взаимодействии в сфере космоса с Индией. Но не буду раскрывать карты полтора дня", - отметил Баканов.

Отмечается, что речь идет о взаимовыгодном сотрудничестве в сфере двигателестроения, пилотируемых космических полетов, разработки национальных орбитальных станций, а также подготовки специалистов и ракетного топлива.

Как сообщал ранее в интервью ТАСС посол РФ в Индии Денис Алипов, Москва и Нью-Дели ведут совместную подготовку к первому пилотируемому полету индийского экипажа в космос - миссии "Гаганьян", которая предусматривает осуществление пилотируемых космических полетов на низкую околоземную орбиту.

В августе 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди официально объявил, что его страна отправит на орбиту первый национальный космический экипаж к августу 2022 года, когда Индия будет отмечать 75 лет освобождения от британского колониального господства. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции миссия была перенесена. Четверо членов экипажа уже прошли подготовку в российском Звездном городке и теперь продолжают тренировки в Индии.