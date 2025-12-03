Tasnim: три иранских спутника запустят 28 декабря с российского космодрома

По информации агентства, запуск осуществят при помощи ракеты-носителя "Союз"

ТЕГЕРАН, 3 декабря. /ТАСС/. Иранский новый спутник дистанционного зондирования Земли Zafar-2, а также еще два других спутника Kousar-1.5 и Paya 28 декабря будут запущены в космос с космодрома Восточный при помощи российской ракеты-носителя "Союз". Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его информации, новый Zafar-2 призван компенсировать неудачу своего предшественника Zafar-1, который упал в Индийский океан в начале 2020 года в результате неудавшейся попытки вывода его на орбиту с помощью иранской ракеты-носителя Simorgh.

Среди задач, которые Тегеран планирует решить с помощью нового спутника, фигурируют составление точных карт сельскохозяйственных угодий в стране, точный мониторинг уровня воды в реках и озерах, а также оперативная подготовка карт территорий, пострадавших от землетрясений, наводнений и других стихийных бедствий.

Иран неоднократно осуществлял запуски своих спутников с российских космодромов. Исламская республика запустила космическую программу в 2004 году и входит в число 24 стран - учредителей созданного в 1959 году Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.