Астрономы обнаружили самую крупную вращающуюся структуру во Вселенной

Диаметр скопления из нескольких сотен галактик и связывающую их "пуповину" из видимой и темной материи составляет 49 млн световых лет

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Ученые обнаружили в созвездиях Льва, Гидры и Секстанта пока самую крупную вращающуюся структуру во Вселенной - скопление из нескольких сотен галактик и связывающую их "пуповину" из видимой и темной материи, чей диаметр составляет 49 млн световых лет. Об этом сообщила пресс-служба британского Оксфордского университета.

"Эта структура является особенно интересной не только из-за ее огромных размеров, но и из-за необычной комбинации осей и направлений вращения объектов, входящих в ее состав. Ее можно сравнить с аттракционом "чашечка" в парке развлечений. Каждая галактика играет роль вращающейся чашечки, которые расположены внутри более крупной структуры, движущейся вокруг своей оси", - пояснила научный сотрудник Оксфордского университета (Великобритания) Чон Соен, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как объясняют Чон Соен и ее коллеги, космологи предполагают, что Вселенная похожа по своей структуре на гигантскую трехмерную паутину. Ее нити, так называемые филаменты, образованы скоплениями темной материи. В точках пересечения этих нитей сосредоточены плотные комки видимой материи в виде галактик и их скоплений. Наблюдения за узлами этой паутины, как надеются астрономы, помогут раскрыть механизмы роста галактик, а также формирования всей структуры мироздания.

В частности, астрономов давно интересует то, как видимая материя постепенно скапливается в нитях "космической паутины", а также как процесс ее сосредоточения в этих регионах космоса влияет на устройство галактик. Для получения подобных сведений ученые изучили один из сегментов "паутины", расположенный в созвездиях Льва, Гидры и Секстанта на расстоянии в 430 млн световых лет от Земли, при помощи южноафриканского радиотелескопа MeerKAT.

Внимание ученых привлек один из сегментов паутины шириной в 117 тыс. световых лет, внутри которого находилось 14 галактик, вытянутых в линию длиной в 5,5 млн световых лет. Когда ученые измерили скорость и направление их вращения, они обнаружили, что расположенные с разных сторон этой "пуповины" галактики обладали схожими осями вращения и при этом они двигались с примерно одинаковой скоростью, но в противоположные стороны. Это говорит о том, что вся эта структура вращается вокруг своей оси.

Это открытие побудило астрономов изучить несколько сотен других галактик, расположенных в соседних участках той же нити "космической паутины", где исследователи выявили схожие различия в скорости вращения галактик. Это говорит о том, что вся нить "космической паутины", чья длина составляет 49 млн световых лет, вращается вокруг своей оси, что делает ее пока самым большим вращающимся объектом в изученной Вселенной. Это вращение заметным образом влияет на формирование галактик и приток новой материи в них, что важно учитывать в теоретических расчетах, подытожили астрономы.