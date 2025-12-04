Около Солнца формируется парад Меркурия, Венеры и Марса

Это явление фиксируется впервые с 2019 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Парад планет, состоящий из Меркурия, Венеры и Марса формируется рядом с Солнцем впервые с осени 2019 года. Об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

"Все три наблюдаемые с Земли планеты, ближайшие к Солнцу - Меркурий, Венера и Марс - сходятся в его окрестностях, впервые с осени 2019 года. Первой, два дня назад, на угловое расстояние менее 10 градусов от Солнца подошла Венера. Она уже видна на снимках солнечных коронографов как яркий объект на правом краю изображения. Сегодня на такое же расстояние приблизился Марс. Пока он не виден коронографам LASCO, но появится в их поле зрения уже до конца недели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к 19 декабря Венера и Марс могут сблизиться с Солнцем уже на 5-6 градусов, в преддверии Нового года планеты будут разделять уже около 2-3 градусов, а с 6-7 января Солнце, Венера и Марс практически сольются на небе, образуя своеобразную Вифлеемскую звезду. Ученые уточнили, что в этот же период рядом с Солнцем появится Меркурий.

"22 января все три планеты окажутся на минимальном среднем угловом расстоянии от Солнца, образовав вместе с ним почти ровную ромбовидную конфигурацию, что станет кульминацией события. После этого построение начнет быстро распадаться. Первой, еще до конца января, от Солнца отойдет самая быстрая планета - Меркурий. В течение февраля удалятся сначала Венера, а затем и Марс", - добавили в сообщении.

Следующее схождение всех трех планет вблизи Солнца в пределах 10 градусов ожидается только в сентябре 2038 года. "Начинающееся же сейчас их сближение на угол около 3 градусов, возможно, является уникальным в текущем столетии", - заключили в ученые.